Сергея Фургала ждут с обвинением

Как стало известно “Ъ”, запланированное Следственным комитетом России (СКР) еще в минувшем декабре завершение следственных действий по громкому уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должно состояться в ближайшую пятницу. В этот день СКР планирует предъявить господину Фургалу обвинение в окончательной редакции. Защитники надеются, что в этом документе не появится новых эпизодов, а инкриминируемый ему ранее заказ двух убийств и покушений не будет дополнен другими статьями УК РФ.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, на утро ближайшей пятницы всех пятерых адвокатов Сергея Фургала вызвали в Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР для проведения следственных действий с их клиентом. Этим действием, как пояснил защитникам старший следователь при председателе СКР Юрий Буртовой, станет предъявление господину Фургалу обвинения в окончательной редакции. Если все пройдет благополучно, в ту же пятницу может быть объявлено об окончании следствия, и стороны начнут знакомиться с материалами дела, в котором более 80 томов.

Представители господина Фургала, впрочем, не исключают, что «окончательное» обвинение вполне может оказаться и промежуточным, а следственные действия продолжатся. «Срок следствия по этому делу был ранее продлен председателем СКР Александром Бастрыкиным до мая 2021 года, поэтому время у наших процессуальных оппонентов еще есть,— пояснил “Ъ” один из защитников.— Не исключено, что руководитель группы решит использовать его для получения новых свидетельских показаний или назначит дополнительные экспертизы».

При этом, по мнению защиты, сроки окончания следствия не повлияют на суть предъявленных обвинений: «Возможны лишь уточнения деталей вроде времени и места встреч обвиняемых, распределения ролей между ними и проч.». Между тем близкий к следствию источник “Ъ” напомнил, что текст окончательного обвинения пока известен только его автору — генерал-майору Буртовому, и в нем теоретически могут появиться «сюрпризы». Так, например, следователь может посчитать экс-губернатора причастным к хищению средств завода «Амурсталь» в Хабаровском крае, которым до недавнего времени владели бывшие жена господина Фургала Лариса Стародубова (у нее недавно проводились обыски) и его деловой партнер Николай Мистрюков. Наконец, генерал Буртовой может прийти к выводу о том, что пятеро обвиняемых по делу действовали в составе банды (ст. 209 УК) или оргпреступного сообщества (ст. 210 УК).

В любом случае господин Фургал и его адвокаты с обвинением не согласятся. На заседании Мосгорсуда, прошедшем в конце декабря, главный защитник экс-губернатора Николай Постников отмечал, что преступления, о которых говорит сегодня СКР, были совершены более 15 лет назад и по ним вышел срок давности. За все это время его клиент ни разу не пытался помешать расследованию. С 2005 года, по словам адвоката, Сергей Фургал занимал важные должности — избирался депутатом заксобрания Хабаровского края, Госдумы, а затем губернатором и в связи с этим постоянно проверялся «компетентными органами». «С их стороны к моему клиенту никогда не было претензий и даже подозрений»,— сообщил адвокат. Защитники также отмечали, что экс-губернатор по-прежнему пользуется «огромным уважением и доверием жителей края» — по их данным, почти 13 тыс. хабаровчан ходатайствовали об изменении ему меры пресечения, а 86 земляков лично поручились за господина Фургала.

Его, напомним, задержали в июле прошлого года. По версии ГУРОВД, господин Фургал, в 2004–2005 годах авторитетный бизнесмен, занятый в сфере сбора и переработки металлолома, заказал сначала физическое устранение своего конкурента Евгения Зори, а затем — своего делового партнера Олега Булатова. Последний неосторожно дал понять предполагаемому заказчику, что располагает компроматом на него. Еще одно покушение, на мелкого коммерсанта Александра Смольского, как полагает следствие, также было совершено в интересах Сергея Фургала, но сорвалось по не зависящим от него причинам.

В ноябре 2019 года уголовное дело о дальневосточных убийствах и покушении принял к своему производству опытнейший специалист по раскрытию преступлений прошлых лет Юрий Буртовой. Он нашел и допросил свидетелей этих преступлений, после чего привлек к ответственности их предполагаемых участников. Под стражу были также взяты бывший партнер Сергея Фургала по бизнесу Николай Мистрюков и помощник губернатора Александр Карепов, которым следствие отвело роль организаторов всех трех преступлений, а также двое предполагаемых убийц. К лету прошлого года господин Мистрюков признал вину и заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, в рамках которого сообщил, что заказчиком всех покушений был Сергей Фургал. После этого уже губернатор оказался в СИЗО, а его раскаявшийся сообщник вышел из него под домашний арест.

Сергей Машкин