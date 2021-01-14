В Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки ограничат движение по ул. Московской

Движение транспорта по ул. Московской в Краснодаре ограничат на три месяца, начиная с 16 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Введение ограничений связано со строительством новой трамвайной линии на участке от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова. По данным мэрии города, движение транспорта будет затруднено по ул. Московской со стороны ул. Зиповской. Кроме того, с ул. Московской нельзя будет выехать на ул. Солнечную. В качестве альтернативного варианта водителям предлагают доехать до последнего разворота перед Солнечной и развернуться назад в сторону Зиповской. Также будет временно ограничена возможность движения прямо по ул. Московской со стороны ул. им. Петра Метальникова.

«Весь транспорт с ул. Московской сможет двигаться на ул. Солнечную в сторону ул. Ростовское Шоссе», – объяснил начальник отдела организации дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Камынин.

Помимо этого, власти города рекомендуют тем водителям, которые едут со стороны Зиповской, использовать для движения смежные и прилегающие улицы — им. Карякина, им. Байбакова, им. Котлярова. Сейчас на участках ул. им. Карякина и ул. им. Байбакова завершается ямочный ремонт проезжей части, уточняют в мэрии краевого центра.

Кроме того, на время проведения строительных работа ограничат для движения часть ул. им. Петра Метальникова в районе ее пересечения с ул. Московской. Движение организуют по трем полосам, одной — со стороны ул. Ростовское Шоссе, двум — со стороны ул. Российской. Это необходимо, чтобы обеспечить пропуск транспорта в центральную часть города, уточняют в мэрии Краснодара.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, строительство новой трамвайной ветки в Краснодаре, расположенной на ул. Московской, начнется в ночь на 16 января 2021 года.

Накануне, 13 января стал известен победитель аукциона на право проведения строительных работ. Им стало ООО «Управляющая компания «Веста». Компания была единственным участником конкурса. Она оценила стоимость строительства трамвайной линии в 913,8 млн руб.

Организация активно участвует в различных дорожных аукционах: в 2016-2020 гг. она была исполнителем по госконтрактам на общую сумму в 6,71 млрд рублей. Однако ранее ООО УК «Веста» минимум дважды становилась фигурантом уголовных дел – по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт ул. Атарбекова в Краснодаре, а также по факту незаконного выведения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Алексей Белянин