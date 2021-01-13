Строить трамвайную ветку в Краснодаре будет фирма-фигурант двух уголовных дел

ООО «Управляющая компания «Веста» выбрана в качестве поставщика услуг по строительству новой трамвайной ветки по ул. Московской в Краснодаре. Информация об этом опубликована на портале госуслуг.

Компания была единственным участником конкурса. Она оценила стоимость строительства трамвайной линии в 913,8 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, строительство новой трамвайной ветки в Краснодаре, расположенной на ул. Московской, начнется в ночь на 16 января 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управляющая компания «Веста» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2019 году выручка организации составила 2,11 млрд руб., чистая прибыль – 5,7 млн руб. Владельцем компании является Сергей Круглов, руководителем — Владимир Левченко.

В 2016-2020 гг. ООО «Управляющая компания «Веста» было исполнителем по госконтрактам на общую сумму в 6,71 млрд рублей. Самый большой объем средств фирма освоила в 2017 году — 2,9 млрд руб. В 2020 году организация стала поставщиком услуг на 505,1 млн руб. По данным на 2019 год доля госконтрактов в выручке компании составляет 43,97%. Самым крупным заказчиком компании числится ФКУ Упрдор «Черноморье» – 3,01 млрд руб.

В 2019 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт ул. Атарбекова в Краснодаре. Подрядчиком работ на этом объекте выступало ООО «Управляющая компания «Веста».

Выяснилось, что в 2017-2018гг. организация предоставила для оплаты в МКУ «Единая служба заказчика» справки о стоимости выполненных работ по ремонту ул. Атарбекова (на участке от ул. Тургенева до ул. Герцена), но указала в них объемы работ, не соответствующие выполненным. Стоимость некачественно выполненных работ составила 3,8 млн руб., сообщала прокуратура Краснодарского края. Общая стоимость контракта составляла 179,5 млн руб.

Кроме того, как сообщал “Ъ-Кубань”, октябре 2020 года сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконные действия группы «обнальщиков», которые выводили средства, выделенные на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По данным УФСБ по Краснодарскому краю, через незаконные схемы прошли около 50 млн руб.

По версии следствия, топ-менеджеры ООО «Управляющая компания «Веста» и другие неустановленные лица изготавливали поддельные документы по договорам аренды техники с экипажем при капитальном ремонте автотрассы Краснодар-Новороссийск. Фиктивные платежные поручения на оплату работ и услуг передавались в банки, после чего злоумышленники проводили по счетам и обналичивали средства за фактически невыполненные работы.

Алексей Белянин