Новую трамвайную ветку в Краснодаре начнут строить в ночь на 16 января

Строительство новой трамвайной ветки в Краснодаре, расположенной на ул. Московской, начнется в ночь на 16 января. Об этом на еженедельном аппаратном совещании рассказал замглавы города Артем Доронин.

В связи с началом активной фазы работ мэр Краснодара Евгений Первышов поручил своему заместителю еженедельно составлять детальный план по реализации этого проекта.

«Наверняка, все, что связано со строительством, доставит неудобства жителям Музыкального микрорайона и домов, которые заселены по ул. Петра Метальникова. У людей, которые выбирали этот маршрут для личного транспорта, конечно, будут сложности с движением по дорогам», – отметил господин Первышов.

Новая ветка пройдет по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Ее протяженность — 5,47 км. На линии будет пять остановок, а также построены два новых подземных пешеходных перехода через ул. Московскую и через ул. им. Петра Метальникова. Она станет первой трамвайной веткой, возведенной в городе за последние 20 лет. Всего на строительство объекта из городского бюджета планируется выделить 908 млн руб. Завершение строительства намечено на декабрь 2021 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, из-за строительства новой ветки и до середины апреля 2021 года будет изменена схема движения общественного транспорта. По новым схемам будут курсировать пять автобусных и пять трамвайных маршрутов. Один приостановит работу, а еще один создадут специально на период работ. В течение трех месяцев в районе ул. Солнечной и ул. Московской строители выполнят переустройство трамвайного кольца, а также подземных инженерных коммуникаций.

Алексей Белянин