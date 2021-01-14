Министр строительства заявил, что «Маяк» не сможет построить жилые высотки на Декабристов Он отметил, что работы по сносу производились некачественно

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заявил, что корпорация «Маяк» не сможет построить жилые высотки на месте здания на Декабристов, 20. Как отмечалось ранее, в планах застройщика построить на этом участке два 25-этажных жилых дома.

Как отметил господин Волков, застройщик еще не обращался в министерство за разрешением на строительство этих домов и не предоставлял проектную документацию.

«Думаю, что в разработке проектной документации, которая будет связана с рассмотрением всех ограничений на этой территории, которые присутствуют, у застройщика возникнет необходимость скорректировать первоначальные планы. Сведения полученные от Роспотребнадзора и от РТРС, говорят о том, что санитарно-защитная зона, зона ограничений на данной территории позволяет строить здания не выше 60 метров»,— рассказал Михаил Волков.

Стоит отметить, что согласно данным публичной кадастровой карты, разрешенный вид использования земельного участка под зданием — многоэтажная жилая застройка высотой до 100 метров.

Здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.

Напомним, в новогодние праздники при сносе здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в Екатеринбурге стена обрушилась на киоск и забор-ограждение. Из-за происшествия также обвисли часть проводов. Как отметили в корпорации «Маяк» перед подрядчиками стояла задача произвести работы по сносу быстро – пока на близлежащих дорогах нет пассажирского и автомобильного трафика.

«Мы видели, что действия осуществлялись очень некачественно, застройщик подошел поверхностно, торопился и не учел многих вопросов и в частности вопросов безопасности производства работ»,— добавил министр.

Корпорация «Маяк» начала снос здания 4 января. Против сноса выступали общественники, которые утверждают о наличии документов, доказывающих внесение здания в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Активисты направили письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой прекратить снос конструктивистского здания. Временно приостановить работы на объекте рекомендовала и мэрия Екатеринбурга.