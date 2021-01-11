Корпорация «Маяк» считает, что снос здания на Декабристов прошел по благоприятному сценарию Прокуратура начала проверку из-за обрушения стены

В корпорации «Маяк» заявили, что снос конструктивистского здания на Декабристов, 20 прошел «по благоприятному сценарию». Напомним, в минувшие выходные при сносе здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в Екатеринбурге стена обрушилась на киоск и забор-ограждение. Из-за происшествия также обвисли часть проводов.

Как отметили в корпорации «Маяк» перед подрядчиками стояла задача произвести работы по сносу быстро – пока на близлежащих дорогах нет пассажирского и автомобильного трафика.

«Для демонтажа были специально выбраны праздничные дни для того, чтобы не было никаких неприятных инцидентов. Обрушение стены подтвердило наши самые худшие опасения: здание находилось в очень плохом состоянии и снесли мы его своевременно. У нас было сделано оцепление, стояли наблюдатели, на одной полосе было остановлено движение транспорта. Демонтаж прошел по благоприятному сценарию»,— рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе компании, добавив, что владельцам киоска, который пострадал, готовы компенсировать затраты на ремонт.

Здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр, но все арендаторы уже съехали. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.

После обрушения екатеринбургская прокуратура с привлечением специалистов Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области организовала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению компанией-собственником здания и компанией-подрядчиком градостроительного и иного федерального законодательства»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры опросили генерального директора подрядной организации — ГУП «Инвестстрой», которая сносила здание, а также запросили у них и корпорации «Маяк» необходимые документы.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что проверочные мероприятия продолжаются, по их результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, корпорация «Маяк» начала снос здания 4 января. Против сноса выступали общественники, которые утверждают о наличии документов, доказывающих внесение здания в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Активисты направили письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой прекратить снос конструктивистского здания. Временно приостановить работы на объекте рекомендовала и мэрия Екатеринбурга.