Общественники попросили уральского полпреда разобраться со сносом здания ПРОМЭКТ

Общественные активисты Екатеринбурга написали письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой прекратить снос конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на ул. Декабристов, 20. Соответствующую информацию опубликовала архитектор Полина Иванова в Telegram-канале «Сенная площадь (Парк Павлика Морозова)». Она предложила организовать сбор подписей под письмом.

Письмо будет передано 11 января, говорится в сообщении. В нем общественники просят дать правовую оценку сносу здания и инициировать разработку и принятие регламентов застройки Екатеринбурга, соответствующих стандарту комплексного развития территорий.

Напомним, 4 января корпорация «Маяк» начала снос здания ПРОМЭКТ. Ранее против сноса здания выступали общественники, которые заявляли, что есть документы, доказывающие, что оно уже внесено в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Кроме того, приостановить работы по сносу здания «Маяку» рекомендовала мэрия. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков заявил о необходимости сохранить здание.

Здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр, но все арендаторы уже съехали. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.

Михаил Мананников