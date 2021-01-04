Корпорация «Маяк» начала снос конструктивистского здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге

Корпорация «Маяк» начала снос конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на Декабристов, 20 в Екатеринбурге. В пресс-службе корпорации от комментариев отказались.

Напомним, ранее против сноса здания выступали общественники, которые заявляли, что есть документы, доказывающие, что оно уже внесено в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Кроме того, приостановить работы по сносу здания «Маяку» рекомендовала и мэрия города. О необходимости сохранить здание также заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

«Мне очень жаль, что никакого диалога не удалось. Конструктивистское наследие исчезает несмотря на то, что власти города активно декларируют, что подобные здания — это наш бренд. Но действия говорят об обратном. Понимаю, что СМИ хотят, чтобы мы навалились на бульдозеры, но этого делать, вероятно, никто не будет», — заявила “Ъ-Урал” общественница из арх-группы Podelniki Полина Иванова.

Напомним, здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума), построенного в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр, но все арендаторы уже съехали. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.