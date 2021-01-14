ВОЗ: второй год пандемии может быть хуже предыдущего

По оценкам данных о заразившихся COVID-19 в мире за последние две недели, заболеваемость коронавирусом вновь достигла пика, сообщил директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан. Он также допустил, что второй год пандемии будет сложнее первого.

«Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения вируса»,— сказал господин Райан на пресс-конференции.

Он добавил, что увеличению числа случаев способствовала сезонность. По его словам, в Северном полушарии сейчас наблюдается «идеальный шторм», который выражается в том, что в холодную погоду люди предпочитают находиться в помещениях, тем самым способствуя распространению вируса.

Ранее ВОЗ допустила появление все новых штаммов коронавируса. Сейчас в мире распространяются две мутации вируса — из Великобритании и Южной Африки. 13 января ученые из США сообщили об открытии еще двух новых штаммов. Новые варианты вируса не считаются более опасными, но распространяются быстрее обычного COVID-19.

Всего, по последним данным, коронавирусом заразилось более 92 млн жителей планеты, умерло почти 2 млн. Случаи заражения зафиксированы в 191 стране.

О мировой борьбе с пандемией — в материале “Ъ” «Краеукольный вопрос Европы».