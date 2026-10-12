Мирра Андреева снялась с турнира WTA 1000 в Ухане

Причиной снятия третьей ракетки мира стали изменения в расписании выступлений. Место Мирры Андреевой в сетке займет американка Ива Йович, которая стартует сразу со второго круга. Отмечается, что следующим состязанием, на котором выступит россиянка, станет Итоговый турнир WTA, который пройдет в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.