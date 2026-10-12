Мирра Андреева снялась с турнира WTA 1000 в Ухане
12.10.2026, 11:44
Россиянка Мирра Андреева не выступит на турнире категории 1000 в Ухане. Об этом сообщила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Причиной снятия третьей ракетки мира стали изменения в расписании выступлений. Место Мирры Андреевой в сетке займет американка Ива Йович, которая стартует сразу со второго круга. Отмечается, что следующим состязанием, на котором выступит россиянка, станет Итоговый турнир WTA, который пройдет в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.
На прошлой неделе Мирра Андреева дошла до финала турнира WTA 1000 в Пекине, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь. Ее соперница также снялась с уханьского «тысячника» из-за травмы правого плеча.
Турнир в Ухане пройдет с 12 по 18 октября. Его призовой фонд превышает $4 млн. В прошлом году победительницей стала американка Коко Гауфф, которая не принимает участия в текущем розыгрыше.