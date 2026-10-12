ФАС оштрафует ПИК и «Ловител» за ограничение доступа провайдеров в дома
12.10.2026, 11:45
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела в отношении группы лиц застройщика ПИК и оператора связи «Ловител». Им грозят штрафы, сообщили в ведомстве. Ранее служба уже разбирала дело о нарушении антимонопольного законодательства и обязала застройщика предоставить провайдерам доступ в многоквартирные дома.
Должностным лицам управляющих компаний ПИК будет назначен штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до трех лет. Для «Ловитела», ограничивающего конкуренцию на рынке услуг связи, предусмотрен оборотный штраф от 1% до 15% выручки за доступ к интернету.
После предписания ФАС управляющие компании ПИК рассмотрели 330 запросов операторов связи на размещение сетей в домах застройщика. «Ловител» разместил на сайте порядок доступа к кабельной канализации с недискриминационными условиями. Операторы сообщили ФАС о новых препятствиях — ограничении доступа к кабельным вводам в домах ПИК, после чего служба начала проверку.