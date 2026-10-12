ФАС оштрафует ПИК и «Ловител» за ограничение доступа провайдеров в дома

Должностным лицам управляющих компаний ПИК будет назначен штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до трех лет. Для «Ловитела», ограничивающего конкуренцию на рынке услуг связи, предусмотрен оборотный штраф от 1% до 15% выручки за доступ к интернету.