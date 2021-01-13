Вакцинам пересчитывают эффективность

Эффективность китайской вакцины от коронавируса оказалась на 30% ниже заявленной. Такие результаты представили ученые из бразильского исследовательского института Бутантан в Сан-Паулу. Еще неделю назад они объявили, что препарат китайской компании Sinovac эффективен в 78% случаев, если болезнь протекает в легкой форме, и полностью защищает от тяжелой формы заболевания. Но в ходе клинических исследований, ученые пересмотрели оценку, признав, что эффективность препарата — 50%.

Данные поменялись после того, как в статистику включили пациентов с «очень легкими» симптомами коронавируса — их было больше, чем ожидалось. При этом тяжелых больных после вакцинации, действительно, оказалось меньше.

Разница и правда существенная, отмечает руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный. И на это могла повлиять, в том числе и методика подсчета.

«Это нормально, когда в одном клиническом исследовании показывает эффективность 78%, а в другом — 50%, потому что у каждого клинического исследования свой дизайн, свои участники. Могли по-разному считать заболевших. Может быть, просто случайность в силу того, что участники разные. В общем-то, это ответственность компании Sinovac — попытаться навести здесь ясность и представить людям данные, потому что это действительно заслуживающая внимания разница, исторически такое бывает, но это требует какого-то объяснения.

Чаще всего, на самом деле, оказывается, что исследование, которое показало плохие результаты, более достоверно, потому что результаты имеют тенденцию завышаться.

На самом деле, ВОЗ и FDA установили порог в 60% эффективности для того, чтобы считать вакцину пригодной для использования. Таким образом, Sinovac в одном исследовании этот порог преодолел, в другом — нет. Но в любом случае садятся сотни экспертов изучать документы, так же, как это произошло в случае с Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Все эти документы изучались сотнями экспертов, писались огромные отчеты, которые доступны публично, и принимались решения», — отметил Илья Ясный.

Аналогичные испытания китайского препарата компании Sinovac проводились и в других странах. Например, в Индонезии ее эффективность оценили в 65,5%, а в Турции — в 91,5%.

В то же время ученые из Австралии усомнились в эффективности вакцины компании AstraZeneca. Официально она составляет 70%.

Ученые считают, что этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета, а потому просят правительство закупить крупные партии вакцин Pfizer и Moderna.

Кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков согласен, что препарат AstraZeneca может быть не очень эффективен, хотя в теории это можно исправить: «Они, действительно, получили невысокую эффективность. И, мне кажется, это вполне возможно, потому что тот вектор, который они использовали, а именно обезьяний аденовирус, он несколько хуже заражает человеческие клетки.

В какой-то степени опасения, что не получится сделать нормальный коллективный иммунитет, существуют, потому что смысл коллективного иммунитета в том, что есть некоторые группы людей, которые не могут быть вакцинированы.

Соответственно, если вакцинируются все остальные, они защищают эти группы людей от вируса просто потому, что он перестает передаваться.

Если у нас эффективность 70%, то получается, что у нас есть еще часть населения не вакцинированная, общий совокупный иммунитет будет меньше 70%. Но я бы подумал бы о закупке другой векторной вакцины, варианты-то есть. Можно закупить наш “Спутник V”, можно закупить китайскую вакцину и сделать одну прививку оксфордской вакциной, а другую, скажем, китайской. Это явно повысит иммунитет и эффективность. С другой стороны, конечно, таких испытаний еще не проводилось, они планируются. Проблема с Pfizer и Moderna будет в том, что они же сейчас все работают по предзаказам, и, скорее всего, у них мощностей просто не хватит, чтобы обеспечить еще и Австралию».

Правительство Австралии в ответ на критику ученых заявило, что не планирует менять стратегию вакцинации. Власти отметили, что выбор состоит не в том, что «одно лучше другого», а в том, что препарат компании AstraZeneca, в отличие от конкурентов, сейчас проще завести в страну.

Всего в Австралию должны поставить больше 50 млн доз этой вакцины, еще примерно столько же препаратов американской Novavax, и лишь 10 млн доз от Pfizer.

Владислав Викторов