В России за сутки от COVID-19 умерло максимальное с начала года число людей

В России за сутки умерли 566 пациентов с COVID-19, это максимум с начала года. Накануне скончались на 6,59% меньше человек — 531. Последний раз о большем количестве смертей сообщалось 31 декабря (593 умерших). С начала пандемии умерли 63 370 человек.

Регионы с наибольшим числом умерших за сутки:

Санкт-Петербург — 78 (8566 за все время),

Москва — 76 (12 173),

Московская область — 26 (3163),

Ростовская область — 22 ( 2264),

Нижегородская область — 18 (1852).

За последние 24 часа в стране зафиксировали 22 850 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено на 1,99% больше зараженных (22 934). Рекорд по числу новых случаев был 24 декабря — 29 935. Всего с начала пандемии в стране заразились 3 471 053 человека. Выздоровели за день 28 658 человек, за все время — 2 854 088.

Регионы с наибольшим числом новых зараженных:

Москва — 4320 (871 535 за все время),

Санкт-Петербург — 3003 (284 773),

Московская область — 1189 (171 996),

Нижегородская область — 456 (75 811),

Ростовская область — 389 (56 738).

В середине декабря 2020 года в России началась вакцинация. В стране зарегистрировано две вакцины от коронавируса отечественной разработки. Это «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Отметим, что за последние недели в ряде западных СМИ появились нейтральные или даже положительные публикации о российской вакцине «Спутник V».

О том, как в мире меняется отношение к российской вакцине, — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».