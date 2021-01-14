Собянин отменил дистанционку для школьников с 18 января

В Москве все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, продлеваются на неделю, до 21 января, сообщил мэр города Сергей Собянин. Исключение сделано для школьников 6–11-х классов. Они вернутся к очному обучению в понедельник, 18 января (до 17 января в столичных школах каникулы). Тогда же будут разблокированы транспортные карты школьников.

«Ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений»,— написал в своем блоге господин Собянин.

В целом эпидемиологическую обстановку в городе мэр назвал неопределенной. «С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости... Набирает темп вакцинация... С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек — столько же, сколько и накануне праздников»,— добавил глава города.

До 21 января, согласно введенным ранее ограничениям, городские вузы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжают работу дистанционно или находятся на каникулах. Заведения общепита работают до 23:00. 30% сотрудников московских предприятий остается на удаленке. Самоизоляция рекомендована для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

По последним данным, в Москве выявлено более 871 тыс. заразившихся (+4,3 тыс. за сутки). Умерло с начала пандемии более 12 тыс. заразившихся, выздоровело более 715 тыс. человек.

О новых мерах — в материале “Ъ” «Сергей Собянин возвращает школьников за парты».