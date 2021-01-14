Городская дума Якутска приняла отставку мэра

Депутаты Якутской городской думы приняли отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, сообщает пресс-служба органа. За принятие отставки проголосовали 17 депутатов, против — шесть, один депутат воздержался.

Председатель городской думы Альберт Семенов поблагодарил госпожу Авксентьеву за сотрудничество. «Вместе мы плодотворно и конструктивно проработали 2,5 года»,— сказал он (цитата по ТАСС). Евгений Григорьев, ранее занимавший пост первого заместителя мэра, был назначен и.о. главы Якутска.

Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий 11 января. Она заявила, что приняла решение уйти по состоянию здоровья, и призвала поддержать кандидатуру господина Григорьева. Госпожа Авксентьева получила известность благодаря инициативам, направленным на сокращение расходов городской администрации. В частности, она уволила чиновника за банкет в 1 млн руб. и инициировала продажу здания администрации.

Об отставке мэра Якутска — в материале “Ъ” «Сибирское нездоровье».