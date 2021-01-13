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Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Ранее использование препарата «Спутник V» одобрили в Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Палестине и Белоруссии.

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах»,— говорится в сообщении РФПИ на сайте вакцины.

По данным РФПИ, вакциной уже привились более 1,5 млн человек. Сколько из них приходится на россиян, а сколько — на иностранцев, в РФПИ не уточнили. По подсчетам Bloomberg, «Спутник V» сейчас на четвертом месте в мире по количеству предзаказов.

Подробнее об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».

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