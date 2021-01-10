Более 1,5 млн человек привились «Спутником V»

Вакцину от коронавируса COVID-19 «Спутник V» получили уже более 1,5 млн человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций, финасирующий производство вакцины.

«Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V". Вакцина не вызывает сильной аллергии»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Также РФПИ привел статистику вакцинации в России и Европе. По оценкам фонда, в РФ от COVID-19 привились более 1 млн человек, в Италии — более 583 тыс., Германии — более 477 тыс., Испании — 277 тыс., Польше — 198 тыс. О прививках какими именно вакцинами идет речь, в РФП не уточнили.

Масштабная вакцинация в России началась в середине декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предоставить всем желающим россиянам возможность привиться от коронавируса во время новогодних праздников. Сейчас в стране зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» разработки центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор».

В европейских странах вакцинация началась в конце декабря. Сейцча в ЕС разрешено использование вакцин от BioNTech / Pfizer и от Moderna. Ожидается, что в ближайшее время разрешения на поставки также получат компании AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Относительно возможных поставок «Спутника V» в ЕС в Брюсселе заявили, что ЕС уже закупил достаточно доз вакцин.

О вакцинации в мире — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».