Иностранные вакцины присматриваются к России

Россияне не смогут массово привиться иностранными вакцинами как минимум еще год. Переговоры о госзакупках в 2021 году препарата компании Pfizer не ведутся, сообщили источники «Интерфакса». При этом сам производитель рассматривает возможность зарегистрировать свою вакцину в России. Но когда это произойдет, неизвестно. Зато некоторые российские клиники все-таки обещают уже через несколько месяцев предложить пациентам привиться препаратами компаний Pfizer, Moderna и не только. Когда в России появятся иностранные вакцины? И кто сможет ими привиться? Разбирался Владислав Викторов.

Российская система регулирования лекарств построена так, что для регистрации препарата необходима прежде всего воля самого разработчика. В случае с Pfizer источники «Интерфакса» в госструктурах ее пока не видят — никаких переговоров с властями компания не ведет. Хотя фармацевтический гигант накануне заявил, что думает о том, чтобы привезти в Россию свою вакцину. Но пока для Pfizer важнее выполнить обязательства перед странами, которые практически профинансировали создание препарата, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Правда, в итоге может оказаться, что выход на российский рынок не будет иметь экономического смысла.

«Pfizer будет обеспечивать в первую очередь своих приоритетных покупателей. Вряд ли их препарат будет массово применяться в России. Во-первых, у нас есть несколько собственных разработок. Не знаю, есть ли для Pfizer смысл заниматься этим процессом с точки зрения рынка. Администрирование доступа препарата на рынок тоже стоит денег, и не факт, что компания сможет эти вложения окупить, потому что препарат дорогой. Всегда есть люди, которые не доверяют отечественным разработкам, но вряд ли на них можно сделать какую-то серьезную ставку».

Впрочем, у иностранных производителей есть вариант попасть на рынок через так называемые медицинские офшоры. Один из них расположен в «Сколково», но пока туда входит лишь одна клиника, которая может использовать вакцину Pfizer или Moderna без предварительной регистрации — это израильская «Хадасса». В декабре там заявляли, что благодаря особому правовому режиму смогут привезти в страну партию иностранных вакцин, и речь шла про февраль. Сейчас о точных сроках там не говорят. Зато представитель клиники «Хадасса» Анна Карабаш сообщила “Ъ FM” о планах начать клинические исследования других иностранных вакцин: «Есть новые вакцины, которые прошли две фазы клинических исследований. Пока не одобрен сам факт проведения третьей фазы исследований в России, и у нас еще не согласован этот контракт, мы не можем произносить название бренда. В конце февраля мы ожидаем регистрацию как самого факта проведения исследований на территории России, так и участия "Хадассы" в исследованиях. И если все пройдет в срок, то в начале марта начнутся эти клинические исследования».

Но так ли нужны дополнительные иностранные вакцины на рынке? Что касается эффективности, то собеседники “Ъ FM” отмечают, пока нет оснований полагать, что российские препараты уступают иностранным. Хотя окончательно делать выводы можно будет еще не скоро. Тем не менее, российские разработчики могут без проблем покрыть потребность страны в вакцинах от коронавируса, считает председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев: «Если смотреть с точки зрения мощностей, двух российских как минимум, то они с лихвой перекрывают потребности. Потому что даже если придется вакцинироваться ежегодно, то нам нужно 100 млн прививок, если он рассчитаны на две дозы, то это 200 млн доз вакцины».

Впрочем, на тех, кто российским вакцинам не доверяет, пытаются нажиться мошенники. Накануне в Лиге безопасного интернета сообщили, что выявили несколько сомнительных объявлений о продаже вакцин, в том числе иностранных. И теоретически у частных лиц действительно могут быть на руках реальные препараты, продолжает Герман Иноземцев, однако безопасность таких вакцин под вопросом: «Привезти нелегально вы можете, грубо говоря, положить себе в портфель вакцину, но дело еще и в том, что эта вакцина должна храниться при определенной отрицательной температуре. Конечно же, мошенники легко на любую прозрачную водичку могут наклеить поддельные этикетки.

Это все очень маленькие объемы, которые вряд ли стоит рассматривать как большую угрозу».

Стоит отметить, что в России все-таки применяется как минимум одна иностранная вакцина, но только в рамках финальной стадии клинических исследований. Добровольцы могут привиться китайским препаратом компании CanSino Biologics. А 31 декабря должны были завершиться исследование вакцины AstraZeneca. Но в госреестре клинических испытаний указано, что оно приостановлено.