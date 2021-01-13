Число обратившихся за медпомощью из-за COVID-19 в Петербурге за сутки превысило 4 тыс. человек

Количество больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью в Петербурге, за последние сутки возросло почти на 166% по сравнению в предыдущей неделей и составило 4 205 человек. В свою очередь, госпитализировано с коронавирусом за сутки в городе 823 взрослых пациента. Такие данные приводятся в ежедневной информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19.

Как пояснили в Смольном, рост числа обращений к медикам и госпитализаций был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учебу после новогодних праздников. Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха.

Согласно данным координационного совета, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Петербурге было привито1673 человека. Всего вакцину получили 17 025 горожан, из них 1 099 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в среду, 13 января, в Петербург поступили 20 тыс. доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Поставка еще 68 тыс. доз ожидается в течение месяца.