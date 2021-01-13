В Петербург поступили 20 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Петербург поступили 20 тыс. доз вакцины Спутник V от COVID-19. Поставка еще 68 тыс. доз ожидается в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В администрации напомнили, что в городе уже привиты 15 352 человека, из них вакцинированы дважды — 630 человек. В Петербурге вакцинируют врачей, соцработников и учителей, сотрудников силовых структур, представителей СМИ и лиц старше 60 лет, имеющих хронические заболевания.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге пришлось временно присотановить запись на вакцинацию от COVID-19 из-за отсутствия необходимого количества препаратов.