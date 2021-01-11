Беглов заявил о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом после школьных каникул

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил опасение, что очередной подъем заболеваемости коронавирусом может произойти после окончания зимних школьных каникул. При этом пока у города есть успехи в борьбе с COVID-19, заявил он в традиционном еженедельном эфире «Радио России» вечером в понедельник, 11 января.

«Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения. Резерв коек для больных с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 18%. Вместе с тем эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций»,— отметил, в частности, господин Беглов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после окончания зимних каникул к очному обучению вернулись почти все классы петербургских школ. На дистанционном режиме остаются только три класса, в которых учатся 115 детей.