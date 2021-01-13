СМИ: папа римский привился от коронавируса

Папа римский Франциск привился вакциной BioNTech / Pfizer от коронавируса COVID-19, сообщила аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники. Ватикан информацию пока не подтвердил.

На прошлой неделе 84-летний понтифик объявил о своем решении привиться. Отказ от программы вакцинации 84-летний священнослужитель назвал «самоубийственным отрицанием».

Ранее прививку от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп. Они получили вакцину в рамках вакцинации в стране возрастной группы старше 80 лет. Также привился от коронавируса 78-летний избранный президент США Джо Байден.

О начале масштабной вакцинации в ЕС — в материале “Ъ” «Европа открывает противовирусный фронт».