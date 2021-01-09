Папа римский привьется от COVID-19 на следующей неделе

Папа римский Франциск заявил, что решил привиться от коронавируса COVID-19. Отказ от программы вакцинации 84-летний священнослужитель назвал «самоубийственным отрицанием».

«Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен сделать вакцину, потому что ставкой становится здоровье и жизнь, не только твоя, но и чужая»,— сказал папа римский в интервью телеканалу Canale 5 (цитата по La Repubblica).

Он добавил, что на следующе неделе начинается массовая вакцинация в Ватикане. «И я забронировал место. Так надо делать»,— уточнил он.

Ранее сегодня, 9 января, стало известно, что прививку от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп. Они получили вакцину в рамках вакцинации в стране возрастной группы старше 80 лет.

О начале масштабной вакцинации в ЕС — в материале “Ъ” «Европа открывает противовирусный фронт».