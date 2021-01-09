Елизавета II и принц Филипп привились от COVID-19

94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп, сделали прививки от коронавируса COVID-19. О намерении королевской четы получить вакцину месяцем ранее сообщали СМИ.

«Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса»,— сообщила пресс-служба Букингемского дворца (цитата по The Guardian). Представитель королевской семьи не уточнил, какую именно вакцину получили королева и ее муж.

Как ранее сообщала Daily Mail, Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Вакцинация в Великобритании началась в конце декабря.

Сейчас в стране действуют самые жесткие ограничительные меры. Повторный локдаун был введен 6 января. 8 января власти Лондона объявили чрезвычайную ситуацию в городе, назвав положение критическим. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о максимальной за время пандемии загруженности больниц по всей стране. Всего с начала пандемии COVID-19 заразилось более 2,9 млн жителей Соединенного Королевства, более 78 тыс. умерло.

О ситуации в Великобритании — в материале “Ъ FM” «Раздаются призывы вводить талоны».