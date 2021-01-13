Алексей Мордашов проявил твердость характера

Сын владельца «Северстали», миллиардера Алексея Мордашова пошел в армию после отчисления из вуза. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на знакомых бывшего студента. Уточняется, что Никита Мордашов завалил сессию в Высшей школе экономики, а на военную службу его отправил отец, поскольку наследник не проявлял интереса к учебе. Представитель миллиардера отказался комментировать РБК частную жизнь членов его семьи. Что о подобной строгости думают другие обеспеченные россияне? И как еще отечественные бизнесмены воспитывают детей? Выяснял Григорий Колганов.



Никита Мордашов в свои 20 с небольшим лет уже долларовый миллиардер. Forbes оценивает его состояние более чем в 2 млрд. Пару лет назад отец передал ему доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold. Новоиспеченный бизнесмен постигал в Высшей школе экономики «Публичную политику и социальные науки», но не преуспел: по данным СМИ, на момент сдачи летней сессии он был в числе худших студентов. «Ну, тогда иди служить»,— отреагировал на это отец, если верить собеседнику Forbes.

И подобным образом поступают некоторые обеспеченные россияне, говорит исполнительный директор инвесткомпании Altus Capital Андрей Пожитков, долгое время занимавшийся вопросами семейных капиталов: «Всегда были бизнесмены, главы семей, которые отправляли детей в армию, или наследники меняли учебное заведение на академию Таможенной службы, Федеральной службы безопасности, когда не проявляли интереса к учебе. Какие-то люди там проходят школу жизни, как бы это ни звучало».

Но хорошая ли это школа жизни для юного миллиардера — вопрос открытый. По крайней мере, мнения обеспеченных родителей разделились. Например, президент Альфа-банка Олег Сысуев полагает, что почерпнуть в армии что-то полезное молодому человеку сейчас достаточно сложно: «Армия не может быть отделена от нашего общества, и она имеет все признаки и диагнозы нашего общества в плохом смысле этого слова. Мой сын с 15 лет жил самостоятельно, вот у него и была школа жизни. Не знаю, является ли это хорошей рекомендацией, но у нас так получилось. Мне кажется, что он вполне достойный молодой человек».

Другой опыт у семьи президента инвестгруппы «Московские партнеры» Евгения Когана — его племяннику армия помогла стать человеком, а вот собственный сын справился и без военной службы: «У моей сестры сын был обалдуй, загремел в армию, никто не стал его спасать. Парень послужил, стал более серьезным, ответственным. С другой стороны, мой старший сын в армии не был, но его школой жизни, наверное, была работа у меня в компании. Я драл с него три шкуры, меньше всех платил и больше всех дрючил. Но зато, когда он приехал за границу и стал работать в банке, он очень быстро продвинулся. Вот это для него была самая лучшая школа жизни».

Брать детей в свою компанию, а потом строго с них спрашивать, предпочитают многие российские бизнесмены. Например, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов пожелал, чтобы сын Юсуф осваивал профессию нефтяника с азов и отправил рядовым рабочим в Когалым. СМИ писали, что наследник миллиардного состояния приезжал рано утром на Lamborghini, переодевался в спецовку и шел крутить задвижки в пятидесятиградусный мороз. Но это не помогло: через некоторое время Юсуф ушел развивать собственный бизнес, а отец заявил, что свою компанию сыну не передаст.

Вот и владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, поработав с сыном бок о бок, засомневался в правильности такого подхода: «Воспитывать желательно до призывного возраста, что я и пытаюсь делать с переменным успехом. Я брал сына на работу, дрючил, конечно, больше всех. Хорошо ли это, я не уверен.

Надо давать сознательную свободу.

После двух лет такого прессинга старший сын Илья все-таки перестал помогать мне воплощать мои замыслы».

Еще один популярный у миллиардеров путь побудить своих детей к саморазвитию — попросту лишить их наследства. Так поступили, например, Билл Гейтс и Уоррен Баффетт — их примеру, по некоторым данным, последовали россияне Владимир Потанин и Михаил Фридман. Но все эти подходы — и армия, и карьера в своей компании с нуля, и лишение наследства — нельзя назвать полезными для отношений между детьми и родителями, констатирует психотерапевт, семейный консультант Алексей Сивов: «Скорее всего, обида будет преобладать над чувством благодарности, справедливости. Это может привести к психологической травме, которая может проявиться не сразу. Самый простой вариант — это деструктивное поведение. Когда ребенок вырастет, он может разрушить бизнес отца».

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При этом, уточняют психологи, универсального рецепта, как миллиардеру сохранить здоровые отношения с детьми, нет. Так что воспитание наследника кажется даже более сложной задачей, чем управление успешным бизнесом.