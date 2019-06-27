Дети входят в курс

Сыновья Алексея Мордашова пополнили список богатейших людей мира. Председатель совета директоров «Северстали» передал им долю в туроператоре TUI, а ранее — в золотодобывающей компании Nordgold, сообщает Bloomberg. Теперь совокупное состояние его детей, одному из которых 20 лет, а другому 19, составляет $1,6 млрд. Что еще известно о сыновьях Мордашова? И часто ли российские бизнесмены передают свои активы детям? Об этом — Иван Якунин.

О детях Алексея Мордашова известно немного — информацию не раскрывают из соображений безопасности. Представитель бизнесмена рассказывала «Ъ FM», что их зовут Кирилл и Никита, они студенты гуманитарных специальностей в неких российских вузах.

Год назад Мордашов-старший, занимающий четвертую строчку в списке Forbes с состоянием почти в $20 млрд, передал им 65% акций компании Nordgold. А на прошлой неделе, как выяснил Bloomberg, им перешла и доля в туроператоре TUI — почти в $900 млн. Пресс-секретарь Мордашова Анастасия Мишанина в беседе с «Ъ FM» объяснила мотивацию бизнесмена: «Как и в случае с Nordgold, основная цель этих изменений — это преемственность, то есть вхождение Кирилла и Никиты Мордашовых в курс дел и получение ими опыта в сфере управления портфелем активов. При этом Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI и, как и раньше, будет глубоко вовлечен в работу компании. Аналогичных изменений в акционерной структуре “Северстали” не планируется».

Bloomberg отмечает, что это некий тренд среди российских бизнесменов. Так, акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун передал детям Антону и Екатерине долю в компании стоимостью в $1,5 млрд. Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков — долю в $75 млн сыну Феликсу, это примерно 5% акций. Но нельзя сказать, что такие решения популярны среди всех россиян из списка Forbes. Совладелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, например, так поступать не намерен, у него, кстати, 23 ребенка: «Я считаю, что дети должны прожить любую жизнь, но только свою. Они должны развиваться и добиваться всего сами. Безусловно, обязанность родителей состоит в том, чтобы помогать, в том числе материально, направлять. Самое лучшее — это, конечно, обучение, какой-то опыт, социальные навыки. Если кто-то из моих детей скажет, что хочет развиваться в сфере бизнеса, я, конечно, буду подсказывать, но развиваться он должен сам. Долю передавать я ему не буду».

По данным компании Phoenix Advisors, если глава семьи владеет крупным бизнесом, в 80% случаев дети хотят принять в нем участие. Однако предприниматели, согласно их опросу, неохотно привлекают родственников к управлению компанией. Исключение — глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. Его сын Илья работает в компании директором по маркетингу. Но, по его словам, речи о передаче ему доли в бизнесе пока не идет: «Роль играет специфика компании, она семейная и управляется фактически одним лицом. При этом, поскольку в компании на разных позициях работают родственники, постоянно идут какие-то обсуждения, споры в неформальном режиме. Поэтому долевой вопрос мною не обсуждался».

Есть в российском бизнесе и примеры, когда дети крупных предпринимателей отказываются идти по стопам отцов и выбирают совершенно другие сферы. Так поступил, например, лидер рейтинга самых богатых наследников Юсуф Алекперов, сын главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — с недавних пор он основной акционер компании «Экто», которая занимается перевозками, торгует энергетиками, а также владеет долей в одном из дилеров Mercedes. Свой путь выбрал и сын вице-президента компании Руслан Шамсуаров. Он был известен тем, что на Gelandewagen скрывался от полиции. А год назад приобрел долю в компании «Катрина», которая занимается продажей автомобилей и запчастей.

Два года назад центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково» провел опрос семей, владеющих капиталом более $1 млн. План преемственности бизнеса был детально проработан лишь у трети предпринимателей.