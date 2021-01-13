Черногория оставляет справки в прошлом

Черногория отменила требование о предоставлении справки об отсутствии коронавируса для прибывающих туристов. Как заявила местный министр здравоохранения, ситуация с инфекцией в стране улучшилась, теперь больницы заполнены лишь наполовину. Помимо прочего, в Черногории снова разрешили передвигаться по городам. Правда, некоторые серьезные ограничения еще остались, например, комендантский час. Как можно добраться до Черногории из России? И чем там можно заняться в зимний сезон? Расскажет Анна Никитина.

Чистое синее море, пустынные пляжи и старинные улицы, по которым сейчас бродят разве что знаменитые черногорские коты — именно такой страну застанут туристы, которые решатся на авантюру и отправятся туда в путешествие. Правда, путь будет неблизким. Несмотря на то, что Черногория открыла границы для россиян еще в августе, прямого авиасообщения между странами по-прежнему нет. До столицы Черногории Подгорицы из Москвы можно добраться с пересадкой в турецком Стамбуле или сербском Белграде.

Однако желающие отправиться в такое путешествие точно найдутся, уверен гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Черногория предприняла достаточно хороший шаг для туризма, потому что, естественно, сейчас любая страна, которая облегчает условия въезда, тут же получает поток туристов. Ярчайший пример — это Танзания с островом Занзибар. Никто еще год назад не мог даже подумать, что из восьми городов России будут летать прямые рейсы два раза в неделю, причем полные. Черногорию будут воспринимать как транзитную страну для поездки дальше, скажем, в Хорватию, Италию и в остальной Евросоюз. Почему-то этот канал популярен. Из аэропорта Тиват ехать 20-30 минут до границы с Хорватией».

Однако если Европа, где бушует новый штамм коронавируса, туристов пока не привлекает, можно добраться до Черногории и остаться там. Ни виза, ни справка об отрицательном тесте на коронавирус для путешествия в страну не нужны. Плюс сейчас там хоть и прохладная, но приятная погода, примерно как в Турции — около +10 градусов. Можно спокойно гулять, местные говорят, что даже наличие масок местная полиция проверяет не часто. Правда, туристы должны быть готовы к ограничениям, которые, в отличие от Турции, на путешественников все же распространяются, отмечает главный редактор издания «Русский вестник» в Черногории Гуля Смагулова: «Во-первых, комендантский час с 22 часов до 5 часов. Также есть ограничения по работе, например, каких-то детских заведений, запрещены игровые детские комнаты. Ограничена работа кафе, ресторанов до 20 часов строго. Магазины работают до 20 часов, салоны красоты, фитнес-центры — до 18 часов. Также имеются ограничения по количеству людей, находящихся в местах общественного пользования, расстояние должно быть два метра».

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А как местные жители смотрят на то, что в страну могут нагрянуть туристы? Ситуация с коронавирусом в Черногории, вопреки заявлениям главы местного Минздрава, остается нестабильной. За сутки в стране заболевает больше 500 человек, и это при населении в 600 тыс. Всего с начала пандемии инфекцией заразились 53 тыс. человек, больше 700 скончались. И сейчас не самое благоприятное время для путешествия к Адриатическому морю, отмечает гид в Будве Владимир Пайич: «Дожди на море, буря. Фактически туристов нет, отели закрыты в основном. Единственное — остаются две зимние турбазы, одна в Колашине, и одна в Дурмиторе, речь идет о катании на лыжах. Сейчас мало желающих, потому что рестораны работают с ограничениями, до 20 часов всего лишь. Ситуация не очень благоприятная для туризма. Может быть, кто-то и ожидает, что кто-то из туристов приедет. Но 519 случаев на 600 тыс. — это много очень. Пока не ждем туристов».

Из-за сложного маршрута цена авиабилета из Москвы в Подгорицу обойдется как минимум в 35 тыс. руб. Это примерно в 4 раза дороже билета в Стамбул с вылетом в эту пятницу и возвращением в воскресенье.