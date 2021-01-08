Черногорцев разделили оградой

Празднование Рождества после первой за 30 лет смены власти в Черногории продемонстрировало серьезный раскол между православными верующими, которых в республике более 70%. Чтобы не допустить инцидентов, власти разделили металлической оградой два празднования, которые в древней столице Цетине проводили сторонники Сербской православной церкви и Черногорской православной церкви. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Без единства, но и без инцидентов

В канун нынешнего православного Рождества, которое в Черногории, как и в других балканских странах, отмечается целых три дня — 6, 7 и 8 января, практически все здешние политики и священнослужители желали народу праздничного единения. Но как раз этого в республике на нынешнее Рождество и не было. Как, впрочем, и прежде. Начиная с 1994 года в Черногории на Рождество проходят, по сути, два празднования: одно — организованное канонической Сербской православной церковью (СПЦ), которую поддерживает большинство православных в республике, в основном сербов, другое проводят сторонники Черногорской православной церкви (ЧПЦ), которая была зарегистрирована в 1993 году, но не признана другими православными церквями.

После смены в конце прошлого года власти в Черногории и формирования «правительства апостолов» Здравко Кривокапича, где большинство министров считаются близкими СПЦ, раскол между черногорскими православными усилился.

Этому способствовало и изменение новым составом парламента в ночь на 29 декабря принятого год назад закона «О свободе вероисповедания», предусматривающего возможность возвращения в госсобственность церковного имущества, принадлежавшего государству до упразднения независимости Черногории в 1918 году и присоединения ее к Сербии. Принятые поправки аннулировали все неприемлемые для СПЦ положения. Однако новый вариант закона так и не вступил в силу. В начале января президент Мило Джуканович отказался его подписывать и вернул в парламент, поскольку, как оказалось, при спешном принятии поправок был нарушен регламент. Здравко Кривокапич сначала обвинил президента в нарушении конституции, но уже через день публично признал, что глава республики действовал строго в рамках своих полномочий. Новую попытку изменить закон «О свободе вероисповедания» черногорский парламент предпримет 20 января.

Накануне Рождества сразу несколько черногорских организаций призвали своих сторонников собраться на Сочельник в 15:00 в древней столице Цетине, на площади перед дворцом короля Николы, последнего черногорского государя. В то же самое время перед расположенным в трехстах метрах Цетинским монастырем собирались отмечать праздник сторонники СПЦ.

Иерархи СПЦ призвали верующих из других городов не приезжать в Цетине и не организовывать там массовых празднований.

А в ночь на 6 января вокруг Цетинского монастыря появились металлическая ограда и усиленные наряды полиции. Это вызвало возмущение многих черногорцев и нынешней оппозиции. «При виде ограждений, ограничивающих передвижение жителей Цетине, возникает вопрос, кто усиливает раскол в обществе и кто намерен превратить людей, не раз доказывавших свою преданность Черногории, в граждан второго сорта»,— возмутился бывший министр культуры и экс-мэр Цетине Александр Богданович.

Празднования в Цетине прошли под проливным дождем без серьезных инцидентов. Перед Цетинским монастырем собралось несколько сотен верующих СПЦ, к которым обратился владыка Буэнос-Айресский Кирило, которого называют среди возможных преемников скончавшегося недавно от коронавируса митрополита Амфилохия. А на площадь перед дворцом короля Николы прибыло несколько тысяч сторонников ЧПЦ. Они пели черногорские песни и держали в руках черногорские флаги. Их приветствовал митрополит ЧПЦ Михайло.

Когда же небольшая группа попыталась пройти с площади в монастырь, чтобы поставить там свечи, на ее пути встала полиция.

Без особых инцидентов прошли в последующие дни и рождественские службы. Премьер Здравко Кривокапич и спикер парламента Алекса Бечич присутствовали на литургии в главном храме страны — Воскресения Христова. А президент Мило Джуканович поздравил верующих с праздником.

Главный храм Черногории – Воскресения Христова Фото: Milos Vujovic / Anadolu Agency / AFP

Под знаком короны

На празднование Рождества в Черногории повлияла и пандемия коронавируса. На днях эпидемиолог черногорского Института здравоохранения Милко Йоксимович назвал ситуацию с COVID-19 в стране «неблагоприятной, но стабильной». В последние две-три недели число заболевших хоть и снижается, но не сильно и составляет около 9 тыс., что немало для республики с населением 620 тыс.

Перед новогодними и рождественскими праздниками новое руководство местного Минздрава объявило о введении жестких мер: закрывались рестораны, в том числе в отелях, запрещались посещения чуть ли не всего, кроме религиозных объектов.

Правда, после возмущения со стороны населения планы были резко скорректированы, а меры существенно смягчены.

Запрет остался только на перемещение между населенными пунктами в выходные. Однако результатом экспромта Минздрава стал отказ сотен иностранцев от зарезервированных на праздники номеров в черногорских отелях: они не решились ехать в страну, где правила меняют столь быстро.

По черногорскому туризму ударила и еще одна мера новых властей. В декабре они неожиданно объявили о прекращении финансирования и ликвидации национальной авиакомпании Montenegro Airlines, вместо которой предполагается создать новую. Самолеты Montenegro Airlines перевозили половину всех прибывающих в Черногорию туристов (1 млн человек из примерно 2 млн в год). А поскольку создание новой компании — дело не одного месяца, иностранцам, в том числе россиянам, придется пока пользоваться услугами других авиаперевозчиков. Во всяком случае, когда вирус в Черногории отступит и возобновится массовый туризм. Ожидается это после января, когда в республике должна начаться массовая вакцинация.