Помпео назвал Иран местом базирования «Аль-Каиды»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что запрещенная в РФ международная террористическая организация «Аль-Каида» теперь базируется в Иране. Власти Ирана отрицают обвинения.

«Иран — это новый Афганистан, являющийся ключевым географическим центром для "Аль-Каиды", но на деле он хуже»,— сказал господин Помпео во время выступления в Национальном пресс-клубе (цитата по «Интерфаксу»).

Он объявил, что США вводят новые санкции в отношении пяти лидеров «Аль-Каиды». По его словам, батальоны под их началом действуют на границе Ирана и Ирака. «Сегодня мы объявляем санкции против двух лидеров "Аль-Каиды": Султана Юсуфа Хасана аль-Арифа и Мухаммеда Аббатая. Он также известен как Абд аль-Рахман аль-Магреби. Я также объявляю о внесении в списки трех лидеров курдских батальонов "Аль-Каиды»,— сказал господин Помпео (цитата по «РИА Новости»).

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже прокомментировал слова господина Помпео. «Никого не обмануть,— написал он в Twitter.— Все террористы 11 сентября пришли не из Ирана». Господин Зариф назвал слова госсекретаря США «разжигающей войну ложью», в том числе его недавние заявления о том, что терроризм спонсирует Куба.

США вновь внесли Кубу в список стран—спонсоров терроризма. Ранее республика уже входила в этот перечень, но была исключена из него в 2015 году администрацией президента Барака Обамы.

О политике США в отношении Ирана — в материале “Ъ” «Стратегический намек Ирану».