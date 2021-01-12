США вновь внесли Кубу в список стран—спонсоров терроризма

США приняли решении о возвращении Кубы в список стран—спонсоров международного терроризма, заявил госсекретарь страны Майкл Помпео. Куба ранее уже входила в этот перечень, но были исключена из него в 2015 года администрацией президента Барака Обамы.

«Необходимо прекратить продолжающуюся поддержку Кубой терроризма в Западном полушарии. Сегодня США возвращают Кубу в список государств—спонсоров терроризма, чтобы призвать режим Кастро к ответственности за его злонамеренные действия»,— написал в Twitter господин Попмео.

Как уточняется в заявлении госсекретаря, Куба вновь внесена в список из-за отказа Гаваны выдать Вашингтону проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения»(АНО), из-за укрывательства преступников из США, которые разыскиваются по обвинениям в «политически мотивированном насилии», а также поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Включение в список предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц и стран, вовлеченных в определенные виды торговли с Кубой, а также ограничение на иностранную помощь со стороны США, запрет на экспорт и продажу товаров оборонного назначения, введение контроля за экспортом товаров двойного назначения.

В Гаване решение Вашингтона назвали лицемерием. «Мы осуждаем лицемерное и циничное решение США объявить Кубу государством—спонсором терроризма. Политический оппортунизм этой акции признается всеми, кто искренне озабочен проблемой терроризма»,— написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. Причиной этому стала ликвидация правительством Кастро иностранной собственности. США установили экономическое, торговое и финансовое эмбарго в отношении Кубы. В 1982 году США также включили Кубу в список стран—спонсоров терроризма. В 2015 году состоялись первые за полвека переговоры между главами дипломатических ведомств США и Кубы. Куба была исключена из списка стран--спонсоров терроризма. В 2016 году Барак Обама стал первым с американским президентом с 1928 года, посетившим Кубу.

О политики в отношении Кубу администрации Дональда Трампа — в материале “Ъ” «США сменили "ось зла" на "тройку тирании"».