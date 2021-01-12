В Кирове в здание правительства кинули кирпич из-за мусорного коллапса

В здание правительства Кировской области в третий раз бросили кирпич. Инцидент произошел поздно вечером 11 января.

«В знак особого непочета, лебедю (Васильеву И. В.), раку (Чурину А. А.) и щуке (...). За грязный город и остальные провалы!» — такое послание содержалось на кирпиче, брошенном предположительно молодой девушкой. В УМВД РФ по Кировской области “Ъ” заявили, что пока по этому поводу никакой информации не предоставляют.

Собеседники “Ъ” связывают инцидент с мусорным коллапсом, начавшимся в Кирове и области с начала года, когда по инициативе властей сбором и транспортировкой мусора вместо частных подрядчиков занялись регоператор АО «Куприт» и областное АО «Вятавтодор». Кировчане жалуются на появление на помойках крыс, а в пригородах к контейнерам повадились ходить лисы.

11 января премьер правительства области Александр Чурин и министр охраны окружающей среды Алла Албегова провели пресс-конференцию, в ходе которой попытались объяснить происходящее. Так, по мнению господина Чурина, никакого мусорного коллапса нет, а жалобы на крыс — вранье. В целом чиновники не видят в происходящем критической ситуации и уверяют, что в скором времени «будет еще чище».

Но депутаты не согласны с властями. «Мусорный коллапс — следствие некомпетентности высших региональных чиновников, затеявших передел в отрасли, но не имеющих элементарного понятия, как эта система работает,— говорит зампред ОЗС Роман Титов.— Нарушается сама логика нацпроекта "Экология". Инвесторы изгнаны, Киров погрузился в мусор». По его мнению, «третий кирпич за два месяца — это символ нынешнего состояния диалога между обществом и региональной властью»: «Люди пытаются привлечь внимание власти к своим проблемам, а власть игнорирует очевидное».

Депутат регпарламента Федор Киселев также возмущен происходящим. «Это геноцид какой-то! Из-за такого ведения дел и игнорирования нужд жителей получают в окна кирпичи». По его мнению, регоператор в такой ситуации станет банкротом еще до весны. Лидер кировских коммунистов, депутат ОЗС Сергей Мамаев соглашается с коллегой: «Мусорный коллапс — это вершина айсберга, за этим может последовать банкротство регоператора и передачи полномочий "Вятавтодору". Ситуация движется к точке невозврата, если срочно не будут приняты меры».

Впервые кирпич с посланием от недовольных состоянием дорог жителей села Трехречье прилетел в окно правительства области в ноябре. Дороги экстренно подремонтировали. Второй раз — от имени жителей микрорайона Озерки, недовольных качеством воздуха.

Ирина Александрова, Киров