Жители Кирова жалуются на мусорный коллапс

В Кирове с 1 января 2021 года сбором и транспортировкой мусора вместо частных подрядчиков по решению региональных властей занимается регоператор АО «Куприт» и областное АО «Вятавтодор». Это привело к мусорному коллапсу: контейнеры на площадках по сбору ТБО переполнены. Власти региона называют это временными трудностями и просят кировчан «отнестись к ним с пониманием». Кировские правозащитники пожаловались в СКР и президенту.

Еще в ноябре прошлого года премьер областного правительства Александр Чурин заявил, что в 2021 году более половины мусора в Кировской области будет вывозить АО «Куприт» самостоятельно. Для этого областной «Вятавтодор» закупил порядка 20 мусоровозов в лизинг. Их презентовали кировчанам накануне нового года. Также власти региона заявили о привлечении к вывозу мусора в области и самого АО «Вятавтодор» уже в качестве возможного перевозчика на случай, если кто-то из частных компаний вдруг уйдет с рынка.

Между тем, с началом нового года регоператор начал не справляться с вывозом отходов в областном центре. Контейнерные площадки переполнены, где-то мусор не вывозится уже второй день, и жильцы вынуждены выкидывать отходы на тротуары. Правительство области проводит совещания. «В настоящий момент в ходе переходного периода от частного на государственного подрядчика возникают временные трудности, которые АО "Куприт" оперативно решает. В ближайшее время новая система транспортировки отходов заработает в плановом режиме. Просим жителей региона с пониманием отнестись к возникающим на данном этапе проблемам»,— сообщают власти региона.

Скопление мусора связано с вопросами логистики: схемы вывоза отходов в Кирове еще не утверждены, не хватает техники, а мусоровозы перед закрытыми шлагбаумами попросту разворачиваются и уезжают. Кировский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов считает, что с ситуацией должен разобраться следственный комитет и усматривает в действиях властей халатность. Он уже обратился в СКР и региональное следственное ведомство с требованием проверить действия должностных лиц, «ответственных за вывоз мусора, но относящихся к этому безразлично, не принимающих мер по его вывозу». Юрист указывает на «отсутствие контроля за вывозом мусора, что может привести к неблагополучной эпидемиологической ситуации в городе». Помимо этого, кировчане пожаловались на мусорный коллапс в городе президенту России Владимиру Путину.

Ирина Александрова, Киров