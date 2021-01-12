Глава МИД Украины выступил против вакцины из России даже при доказанной эффективности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования российской вакцины против COVID-19, даже если она окажется эффективной. По его словам, вакцина используется в пропагандистских целях.

На Украине зарегистрировано 1,16 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 20,9 тыс. человек, выздоровели 841,7 тыс.

«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины»,— заявил господин Кулеба в эфире телеканала «1+1» (цитата по «Интерфаксу»). Так он ответил на вопрос, использовала бы Украина российскую вакцину, если бы ее эффективность была доказана и она стоила дешевле.

«Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность»,— заявил министр.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что поставка российской вакцины на Украину возможна. Однако для этого нужен будет официальный запрос со стороны властей. В январе харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Перед этим замглавы Минздрава Украины заявил о невозможности регистрации вакцины до окончания третьей фазы испытаний. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не может допустить применение российского препарата, так как вакцина «не прошла все испытания». Однако он отмечал, что украинцам нельзя будет объяснить отказ от российской вакцины, если другие страны ее не дадут.

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».