Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее замглавы Минздрава заявил о невозможности регистрации вакцины до окончания третьей фазы испытаний.

«Компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка. Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей — все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина»,— сказал господин Степанов на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, после рассмотрения документов можно будет «более откровенно говорить относительно этой вакцины». Министр заявил, что вокруг этого препарата много «большой политики», но здоровье украинцев не должно быть поводом для «информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины». Господин Степанов уверен, что Минздрав Украины способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».

«Биолек» обратилась в Минздрав Украины 30 декабря, об этом сообщил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Заявления о невозможности регистрации вакцины он назвал «маразматическим трепом». Глава медпалаты Украины напомнил, что ни одна из вакцин в мире еще не завершила третью фазу клинических испытаний. Украинская оппозиция анонсировала сбор подписей за регистрацию «Спутника V».

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».