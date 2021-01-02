Минздрав Украины указал на невозможность регистрации вакцины «Спутник V»

Регистрация на Украине российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства и вакцинации граждан невозможна до окончания третьей фазы испытаний, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности»,— написал он на своей странице в Facebook. Он добавил, что, по имеющейся у него информации, окончание третьей фазы клинических исследований «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» 30 декабря обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации «Спутник V». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не может допустить применение российского препарата, так как вакцина «не прошла все испытания». Он также сообщил, что Украина разрабатывает свою вакцину от COVID-19.

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».