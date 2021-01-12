Защита просит смягчить приговор историку Соколову

Адвокаты историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова подали апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом “Ъ” сообщил адвокат осужденного Александр Торгашев. В конце прошлого года суд приговорил Соколова к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима за убийство своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, а также незаконное хранение оружия.

В апелляционной жалобе защита ссылается на те же аргументы, что были обнародованы в прениях: «Пока мы не ознакомились со всеми протоколами судебных заседаний, возможно, после этого будут какие-либо уточнения и дополнения»,— сказал “Ъ” господин Торгашев.

Как сообщал “Ъ”, в прениях защита Олега Соколова просила учесть в качестве смягчающих семь обстоятельств. Среди них: раскаяние, наличие малолетних детей, состояние здоровья, активное способствование раскрытию преступления, нахождение Олега Соколова в длительной психотравмирующей ситуации и аморальность поведения потерпевшей. Адвокат обвиняемого Сергей Лукьянов также настаивал на недопустимости проведенной психолого-психиатрической экспертизы. С учетом этого защита просила назначить Олегу Соколову не более 8 лет лишения свободы, в то время как гособвинение требовало 15 лет строгого режима по совокупности преступлений. В апелляционной жалобе адвокаты не просят конкретного срока. Потерпевшая сторона приговор обжаловать не будет.

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Напомним, Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в период с 2:36 до 3:00 8 ноября 2019 года «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности». После этого он расчленил труп и вечером того же дня начал по частям выкидывать его в Мойку. Во время одной из ходок Олег Соколов сам упал в реку, проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. При историке нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а у него дома — голову Анастасии Ещенко.

Подробнее о приговоре — в публикации “Ъ” «Историка приговорили без аффекта».

Марина Царева, Санкт-Петербург