Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов и обновил исторический максимум. По данным торгов на 11:36, индекс Мосбиржи вырос до 3504,9 пункта (+1,45%), индекс РТС — до 1482,35 пункта (+1,08%).

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,38%, до 74,43 руб., евро — на 0,14%, до 90,72 руб.

Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,98%, до $55,44 за баррель, стоимость WTI — на 0,59%, до $51,93 за баррель.

Курс биткойна падает на 13,43%, до $35 339, свидетельствуют данные крупнейшей биржи Binance. 8 января биткойн впервые превысил $41 тыс., после этого курс начал снижение.

Предыдущее обновление исторического максимума индекса Мосбиржи произошло 6 января, в моменте он превысил отметку 3380 пунктов. 8 января цена Brent превысила $55 впервые с 26 февраля 2020 года.