Курс доллара на Мосбирже поднимался до 75 руб.

Рубль вечером 11 января усилил падение, курс доллара на Московской бирже поднимался до 75 руб. впервые с 5 января.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17:35 рос на 74 коп., до 74,90 руб., курс евро — на 34 коп., до уровня 90,94 руб.

Ранее сегодня индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов и обновил исторический максимум. Предыдущее обновление исторического максимума индекса Мосбиржи произошло 6 января, в моменте он превысил отметку 3380 пунктов.