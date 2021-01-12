Правящая партия Казахстана «Нур Отан» победила на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), набрав 71,09% голосов, сообщил заместитель председателя ЦИКа Константин Петров. К распределению мандатов также допущены партия «Ак жол» и Народная партия Казахстана, они преодолели барьер в 7%. Явка на выборах составила 63,25%.

«Распределение голосов следующее: партия "Нур Отан" — 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09%»,— сказал господин Петров на заседании по итогам голосования. Партия получит в новом составе Мажилиса 76 из 98 депутатских мест.

Партия «Ак жол» получила 792 828 голосов (10,95%), Народная партия Казахстана — 659 019 голосов (9,10%). Представители «Ак жол» займут 12 мест Мажилиса, Народной партии Казахстана — 10.

Парламентские выборы в Казахстане состоялись 10 января. В этот день в Алматы прошла несанкционированная акция протеста. На нее вышли несколько сотен человек, несколько десятков были задержаны.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ” «Выборы в Казахстане прошли по-старому».