Выборы в Казахстане прошли по-старому

В Казахстане в понедельник подвели предварительные итоги парламентских выборов — первых с момента добровольной отставки с поста президента Нурсултана Назарбаева и прихода на его место Касым-Жомарта Токаева. Этот факт создавал некоторую интригу по поводу того, что ход кампании может как-то отличаться от привычной и достаточно предсказуемой схемы. Но в итоге три проверенные и надежные партии во главе с президентской «Нур Отан» сохранили свое положение, практически повторив результаты 2016 года.

На фоне воскресных выборов в Киргизии, призванных разрешить острый политический кризис, голосование в Казахстане прошло практически незаметно. Едва ли не единственным, что заставило обратить на него внимание, стало то, что это первые парламентские выборы после 2019 года, когда первый президент республики Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, оставив своим преемником Касым-Жомарта Токаева.

Согласно конституции Казахстана, 98 депутатов нижней палаты (Мажилиса) избираются всенародным голосованием, а еще девять — Ассамблеей народа Казахстана. Есть также верхняя палата — Сенат, часть которого назначается президентом, а часть — местными представительными органами.

Начиная с 2004 года все парламентские выборы в Казахстане проводились досрочно. Президент Назарбаев объяснял это желанием укрепить легитимность действующей власти, а его критики — желанием застать противников врасплох и не позволить подготовиться к скоординированной оппозиционной кампании. На этот же раз депутаты отработали весь пятилетний мандат. При этом жалоб на процедуру голосования было даже меньше, чем при первом президенте. Возможно, этому поспособствовала недавно введенная квота, согласно которой 30% мандатов должны получить женщины и молодежь. «У "Нур Отан" средний возраст членов списка стал меньше на восемь лет. Это очень большое отличие. Если раньше в парламент выдвигали заслуженных людей, аксакалов, то сейчас нужны люди среднего возраста или даже молодые»,— отметил в беседе с “Ъ” казахстанский политолог Марат Шибутов. Он обратил внимание на то, что во время праймериз партии уделяли большое внимание социальным сетям кандидатов.

«Чем лучше раскручен у тебя личный аккаунт, тем больше шансов было попасть в партийный список»,— пояснил эксперт.

В 2016 году правящая партия «Нур Отан» набрала 82% голосов. Сейчас, по предварительным данным, результат оказался ниже, но ненамного — 71,09%. Две другие партии, преодолевшие проходной барьер в 7%, тоже были в парламенте и раньше. Это правая партия «Ак Жол», представляющая интересы бизнеса, и Народная партия Казахстана — она, напротив, отстаивает левые идеи и до недавнего времени содержала в названии слово «коммунистическая». Эти две политические силы получили 10,95% и 9,1% голосов соответственно.

Народно-демократическая партия «Ауыл» и партия Adal, также участвовавшие в гонке, не смогли преодолеть электоральный барьер. Оспаривать результаты лидеры этих политических сил не стали. «Всем партиям были созданы одинаковые условия во время агитационной кампании. Хочу сказать, что нынешние выборы должны послужить дальнейшему развитию и процветанию нашего государства»,— заявил лидер «Ауыл» Али Бектаев. Не слишком расстроился и глава Adal Серик Султангали. «Партия Adal только начинает свою работу. То, что мы обещали нашим избирателям, независимо от исходов выборов все равно будем выполнять, и будем работать и завоевывать сердца избирателей делом»,— заявил он.

Тем временем лидер нации Нурсултан Назарбаев в день выборов ожидаемо хвалил свою партию.

«"Нур Отан" — партия реальных дел и ясных целей. По сути, партия сегодня предлагает "дорожную карту" развития Казахстана на ближайшие пять лет. Наша программа продолжает курс пяти институциональных реформ»,— заявил на избирательном участке господин Назарбаев, давая понять, что он вовсе не собирается уходить из политики. Господин Токаев, будучи президентом страны, не имел права поддерживать какую-либо из политических сил. «Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем парламенте будут разные партии. В принципе, по вопросам будущего нашей страны — по сути дела, по судьбе нашей страны — должны быть дискуссии в нашем парламенте. Это первое. Второе — парламент должен принимать очень качественные законы»,— сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Mukhtar Kholdorbekov, Reuters

Планы по работе с законодателями у президента Токаева уже есть. «15 января я выступлю в парламенте с обращением. Затем состоится заседание Национального совета общественного доверия, где по вопросам реформ будет очень серьезный разговор»,— пообещал он, не став заранее раскрывать подробности.

Глава казахстанской Группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что прошедшие выборы интересны «не с точки зрения самих результатов», а исключительно в контексте транзита власти, который продолжается, пусть и закулисно.

«Для меня более интересным было не голосование, а предвыборный съезд "Нур Отан", на котором Токаев выглядел как "чужой родственник",— сказал “Ъ” эксперт.— Понятно, что съезд проводился под руководством Назарбаева, который остается председателем партии». Господин Сатпаев также подчеркнул, что на съезде произошла «реинкарнация Дариги Назарбаевой» — дочери первого президента, которая после громкого ухода с поста главы Сената вновь вошла в избирательный список и стала депутатом. Таким образом, по мнению эксперта, «съезд показал, что ближайшее окружение Назарбаева, некоторые члены его семьи и часть старой гвардии, которая делает ставку на "назарбаевскую модель", попытались посредством выборов создать некую силу в парламенте в противовес президентской администрации и Касым-Жомарту Токаеву».

Александр Константинов, Нур-Султан; Кирилл Кривошеев