В Алматы задерживают участников оппозиционного митинга

В Алматы проходит акция против парламентских выборов, на площади Республики были задержаны несколько десятков человек, сообщает «Интерфакс». Подходы к площади и сама площадь оцеплены.

Задержанные, предположительно представители движения «Оян, Казахстан», пытались пробиться к митингующим. Акцию проводят представители создаваемой Демократической партии Казахстана во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители «Оян, Казахстан».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами в связи с выборами депутатов парламента, не будут приниматься какие-то репрессивные меры.

«Наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством»,— ответил господин Токаев журналистам на соответствующий вопрос после того, как проголосовал на выборах депутатов парламента на избирательном участке №58 (цитата по ТАСС).

В воскресенье, 10 января, в Казахстане проходят очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также выборы депутатов местных представительных органов власти.