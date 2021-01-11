ФБР предупредило о вооруженных протестах в случае отстранения Трампа по 25-й поправке

Федеральное бюро расследований США (ФБР) располагает информацией о возможных вооруженных протестах в случае отстранения от власти действующего президента США Дональда Трампа. Выдержку из соответствующего документа ведомства опубликовал в Twitter журналист телеканала ABC Аарон Катерски.

«Они (некая вооруженная группа.— “Ъ”) предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки, то произойдет мощное восстание»,— написал господин Катерски. По его словам, повстанцы планируют направиться в Вашингтон 16 января.

Ранее конгрессмены-демократы внесли в Палату представителей резолюцию об отстранении господина Трампа по 25-й поправке. Их главный довод заключается в том, что господин Трамп не может продолжать занимать президентский пост после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января.

Помимо этой резолюции демократы внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса еще одну — об импичменте господина Трампа за подстрекательство к мятежу.

Напомним, 6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп определился с уходом».