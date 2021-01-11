Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке

Конгрессмены-республиканцы заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа, сообщает AP. Демократы хотят предложить господину Пенсу воспользоваться 25-й поправкой. По их мнению, господин Трамп не может продолжать занимать президентский пост после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января.

25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или вице-президента в случае смерти, отставки или отстранения.

Теперь конгрессмены-демократы намерены вынести эту резолюцию на голосование во вторник, говорится в сообщении. Ранее они внесли на рассмотрение Палаты представителей другую резолюцию — об импичменте господина Трампа за подстрекательство к мятежу. CNN обнародовал текст документа.

Демократы хотят досрочно отстранить Дональда Трампа от власти из-за событий 6 января, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».