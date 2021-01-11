Дональд Трамп определился с уходом

Протестующие едва не захватили Капитолий, а Дональду Трампу грозит новый импичмент. СМИ назвали происходившее на прошлой неделе в США мятежом. Сторонники действующего президента ворвались в здание Конгресса, требуя отменить результаты выборов. В ходе столкновений с полицией пять человек погибли. Дональд Трамп потребовал уважения к своим избирателям, но поплатился за это доступом к своему аккаунту в Twitter. Что произошло? И какой может быть инаугурация нового американского президента? Расскажет Иван Якунин.

Это не новый эпизод сериала «Черное зеркало», а события прошедшей недели в США. Бунт, мятеж, осада — пресса пользовалась исключительно военными терминами, описывая события в Вашингтоне 6 января. Сторонники действующего президента собрались на «Марш за спасение Америки» в день, когда Конгресс должен был утвердить итоги голосования. Они прорвали оцепление и ворвались в зал, но сенаторов там уже не было. Их вместе с вице-президентом эвакуировали в срочном порядке. Тогда протестующие начали громить здание. Снимки мгновенно разлетелись по интернету.

По кадрам их и опознали следователи, рассказал корреспондент CNN Эван Перез: «Мужчина по имени Адам Джонсон был арестован, когда вернулся во Флориду. Он стал известен по фото, на котором выносят трибуну спикера из здания Капитолия. Арестован также мужчина, который на кадрах сидит в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол. Еще один подсудимый — Джейкоб Ченсли. Он пришел в Конгресс с разукрашенным лицом и в шапке с рогами. Но кроме карнавала на снимках были вещи посерьезнее. Один из митингующих припарковал у здания Конгресса грузовик с взрывчаткой, он оставил его там, сходил на митинг в поддержку Трампа, вернулся и был арестован. Так что последствия могли быть гораздо серьезнее».

Трамп призывал своих сторонников разойтись. Но в следующих постах написал, что не допустит неуважения к миллионам своих избирателей. Модераторы Twitter сочли, что это может спровоцировать новые беспорядки, и заблокировала аккаунт Трампа навсегда. Это якобы было повторное нарушение внутренних правил. Конгрессмен от Республиканской партии Нэнси Мейс заявила, что будет добиваться объяснений: «Twitter — это частная компания со своими правилами, но они должны быть последовательными в их соблюдении. Заблокировать президента Соединенных Штатов Америки? Допустим. Но они разрешают китайскому правительству призывать к геноциду уйгуров в интернете, и аккаунт до сих пор доступен, пост до сих пор доступен. Иранский высший руководитель призывает к террористическим атакам на США и союзников и может продолжать это делать. Twitter ведет себя абсолютно лицемерно».

Кроме блокировки аккаунта Трампа ему грозят вещи и серьезнее. Нижняя палата парламента обвиняет его в «умышленном подстрекательстве к насилию против правительства США». Это повод для импичмента, перспективы которого законодатели обсудят в понедельник. На документе уже почти 200 подписей. Зачем это нужно, если через девять дней Трамп и так покинет Белый дом? Объясняет обозреватель “Ъ” Алексей Наумов: «Есть прецеденты. Военному секретарю Улиссу Гранту был вынесен импичмент после того, как он ушел. Для чего это делается? Потому что когда Сенат, например, голосует по вопросу признания президента виновным, нужно две трети голосов. Потом он может проголосовать по такому вопросу: а не запретить ли этому человеку вообще когда-либо занимать какие-либо госдолжности? Для этого нужна всего половина голосов Сената. И вот это может, во-первых, лишить Трампа права занимать должности потом, во-вторых, обезопасить Джо Байдена, который должен будет править, от критики своей партии. А давайте-ка мы лучше не править будем, а Трампа накажем. И, собственно, это перевернет страницу американской истории. Так что в этом смысл, с точки зрения демократов, есть».

Это довольно вероятно по двум причинам. Во-первых, слухи о том, что Трамп выдвинет свою кандидатуру на выборах 2024 года, ходят с того самого дня, как стало ясно, что он проиграл. Во-вторых, после выборов республиканцы потеряли контроль в Сенате, так что запретить Трампу идти на госслужбу демократы смогут. Сам президент, впрочем, пока ведет себя довольно миролюбиво. Он сделал то, чего все ждали с начала ноября — признал, что не останется на второй срок и обеспечит передачу власти.

Дональд Трамп, президент США: «Конгресс утвердил результаты выборов. Новая администрация начнет работу 20 января. Моя задача теперь — обеспечить транзит власти. Граждане нашей страны, служить вам на посту президента было честью всей моей жизни. Те, кто поддерживает меня, я знаю, вы разочарованы. Но я хочу, чтобы вы знали: наше замечательное путешествие только начинается. Спасибо вам, благослови вас бог, и, боже, благослови Америку».

20 января состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. Вопреки Традиции, Трамп заявил, что не будет там присутствовать. Байден, который раньше говорил об этом как о символе передачи власти, в итоге заявил, что республиканцу действительно лучше там не появляться. В этот день с Трампа снимут неприкосновенность, и ему грозит судебное преследование в рамках трех десятков замороженных уголовных дел.