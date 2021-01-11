Дмитрий Чернышевский ушел с легким сердцем

Депутат Саратовской областной думы от ЕР Дмитрий Чернышевский сообщил, что написал заявление о сложении депутатских полномочий. По его словам, «уйти из депутатов» ему предложил вице-губернатор области Игорь Пивоваров после того, как он раскритиковал в соцсетях действия региональной администрации по борьбе с коронавирусом. Ранее господин Чернышевский в основном был известен эмоциональными заявлениями и участием в потасовке со своими коллегами. Коллеги депутата сочли его решение ожидаемым и закономерным. По мнению эксперта, у депутата случилось «эмоциональное выгорание».

11 декабря депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Дмитрий Чернышевский заявил, что намерен досрочно сложить свои полномочия. Господин Чернышевский пояснил, что принял такое решение после разговора с вице-губернатором региона Игорем Пивоваровым, который рекомендовал ему добровольно отказаться от мандата. Беседа, по словам господина Чернышевского, произошла после того, как он 10 ноября прошлого года предложил «разогнать» областное правительство за неэффективную работу по борьбе с эпидемией коронавируса.

Историк по образованию, бывший проректор по связям с общественностью Саратовского государственного университета Дмитрий Чернышевский депутат Саратовской облдумы от ЕР с 2012 года (сейчас партия контролирует в облдуме 32 места из 45).

При голосовании по повышению пенсионного возраста в России в 2019 году господин Чернышевский заявлял, что не поддерживает инициативу, но должен голосовать так, как решила фракция.

В июле прошлого года господин Чернышевский принял участие в потасовке с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко. Господин Бондаренко стал снимать на смартфон выступление депутата Николая Бушуева (ЕР). Тогда сидевший рядом с господином Бушуевым депутат Анатолий Ципящук (ЕР) кинул в него бутылку с водой. Господин Бондаренко попытался ответить обидчику, но Дмитрий Чернышевский бегом спустился со своего места, скрутил коммуниста и ударил его кулаком по спине. Участники драки были лишены слова на одно заседание.

Ноябрьский пост депутата был посвящен заявлениям ряда чиновников о передаче служебного транспорта на нужды медучреждений. В нем господин Чернышевский пожаловался, что экипажи скорых тратят по пять часов на то, чтобы сдать больных коронавирусом в больницы, и напомнил о том, что предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина саратовским чиновникам передать свои машины в скорую помощь (такое предложение господин Володин высказал во время визита в Саратов 5 ноября 2020 года) было сделано чтобы «заставить их думать, шевелиться и решать проблему», а чиновники выполнили его буквально, вместо того чтобы «решить проблему с простоями скорых и сроками сдачи пациентов».

В воскресенье Дмитрий Чернышевский написал, что после публикации поста его якобы «вызвали к вице-губернатору Игорю Пивоварову» и «от имени "высшей партии"» предложили «уйти из депутатов».

Он заявил, что сдает мандат «с легким сердцем», поскольку у него «накопилось многое относительно политики, которую фракция "Единой России" проводит в областной думе». Господин Чернышевский считает, что она вела к деградации сельского здравоохранения и к «закрытию школ в малонаселенных и отдаленных сельских поселениях». По словам депутата, он «с легким сердцем» уходит из депутатов и благодарен вице-губернатору Игорю Пивоварову и секретарю реготделения ЕР депутату Госдумы Николаю Панкову, «подтолкнувших» его принять решение о сдаче мандата. Комментировать свое заявление журналистам Дмитрий Чернышевский отказался. Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров не ответил на звонки “Ъ”. Отметим, что свое заявление о сложении полномочий господин Чернышевский сделал во время состоявшегося сегодня визита в Саратов председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как ранее сообщал “Ъ”, за последние несколько месяцев по разным причинам облдуму уже покинули единороссы Николай Семенец, Николай Кузнецов, Алла Лосина, Сергей Грачев, Иван Дзюбан, член ЛДПР Дмитрий Пьяных.

Депутат от ЕР, исполняющий обязанности руководителя фракции партии в облдуме Алексей Антонов в своем telegram-канале написал, что решение Дмитрия Чернышевского для него не стало неожиданностью.

Господин Антонов также отметил, что решение, кто займет место в заксобрании, будет принимать президиум регионального политсовета «Единой России».

Депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко считает уход Дмитрия Чернышевского «закономерным»: «Думу пытаются сделать более жизнеспособной с точки зрения единороссов, более инициативной в борьбе с оппозицией. Поэтому сейчас убрали всю "старую гвардию". Дмитрий Чернышевский был активным, но не совсем управляемым и подконтрольным и иногда поддерживал предложения нашей фракции».

Политолог Александр Пантелеев считает, что кому-либо мешать в заксобрании господин Чернышевский не мог, у него произошло «эмоциональное выгорание»: «Он давно понимал, что нормы, которые принимает "Единая Россия", не всегда рациональны. К тому же он эмоциональный человек, а в думе нужно голосовать однообразно. Видимо, в какой-то момент он устал от этого».

Марина Ковалева, Сергей Петунин, Саратов