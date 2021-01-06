Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум на новостях о сделке ОПЕК+

Индекс Мосбиржи обновляет исторический максимум второй день подряд. В моменте он превысил отметку 3380 пунктов.

Накануне страны ОПЕК+ договорились о параментрах добычи нефти в феврале и марте. Россия в феврале увеличит суточную добычу нефти на 65 тыс. баррелей. Ранее цена нефти марки Brent впервые с февраля 2020 года превысила $54 за баррель.

К 16:28 значение индекса Мосбиржи составляет 3360,07 пункта (+0,03%). Индекс РТС — 1437,24 (+0,78%).

Биржевой курс доллара снизился до 73,60 руб. (0,43 руб.), курс евро — до 90,80 руб. (0,20 руб.)

О сделке ОПЕК+ — в материале “Ъ” «Нефть погрязла в сдельщине».