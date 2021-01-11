Чем известен Уильям Бёрнс

Избранный президент США Джо Байден намерен назначить главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего посла США в России и заместителя госсекретаря Уильяма Бёрнса. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Уильям Джозеф Бёрнс родился 4 апреля 1956 года в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Его отец генерал-майор Уильям Бёрнс с 1954 года служил в армии США, в 1986–1988 годах был старшим помощником заместителя госсекретаря США по военно-политическим делам.

В 1978 году Уильям Бёрнс-младший получил степень бакалавра исторических наук в Университете Ла Салль в Филадельфии. По словам профессора этого университета Джона Грэйди, «Бернс был отличником по всем предметам и интересовался Европой и Ближним Востоком, а диплом защитил по американо-египетским отношениям 1947–1949 годов». Продолжил образование в Оксфорде, где в 1981 году получил докторскую степень.

В 1982 году поступил на дипломатическую службу. Работал в посольстве США в Иордании, бюро по Ближнему Востоку госдепартамента США, в офисе заместителя госсекретаря. Был помощником старшего директора по Ближнему Востоку и Южной Азии в Совете национальной безопасности, и. о. директора и первого замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента США, советником посольства США в Москве по политическим вопросам.

С июня 1996 по февраль 1998 года — ответственный секретарь госдепа и специальный помощник госсекретаря Колина Пауэлла. С июля 1998 по июнь 2001 года был послом в Иордании. С 7 июня 2001 по 17 марта 2005 года занимал должность заместителя госсекретаря США Колина Пауэлла по Ближнему Востоку. Отвечал, в частности, за палестино-израильское урегулирование и Ирак. Был активным сторонником плана Колина Пауэлла по введению «умных санкций» против режима Саддама Хусейна. Бывший госсекретарь США предлагал разрешить ввоз товаров гражданского назначения и запретить импорт технологий двойного назначения, которые могли быть использованы режимом для разработки оружия массового уничтожения.

В 2005–2008 годах был послом США в России, а при Бараке Обаме поднялся до поста первого заместителя госсекретаря. На этом посту также активно взаимодействовал с Россией, в том числе на иранском направлении. С февраля 2015 года — президент Фонда Карнеги.

Владеет арабским, французским и русским языками. Автор книги «Экономическая помощь и американская политика в отношении Египта, 1955–1981 годы». Женат, две дочери.