Ученые из России и Узбекистана предлагают лечить коронавирус радиацией

Ученые из России и Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ). При этом такие дозы радиации безопасны для людей. Изучением радиационного влияния на COVID-19 УрФУ занимается совместно с Академией наук Республики Узбекистан, сейчас ученые разрабатывают методику лечения.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток»,— приводятся в сообщении слова профессора УрФУ Анатолия Зацепина (цитата по «РИА Новости»).

Специалисты отмечают, что радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы. С помощью радиации они предлагают также дезинфицировать различные поверхности.

За последние сутки в России от COVID-19 умерли 436 человек, это минимальный суточный прирост с 30 ноября. Кроме того, днем ранее выявили 22 851 зараженного, впервые с 18 ноября число новых заболевших было ниже 23 тыс. Однако, по мнению экспертов, недельное снижение подтвержденных случаев COVID-19 в России является не стабилизацией эпидемического процесса, а следствием новогодних каникул.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».