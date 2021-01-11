В России зафиксирована минимальная смертность от COVID-19 с 30 ноября

В России за сутки от COVID-19 умерли 436 человек, на 4,4% меньше, чем накануне, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальный суточный прирост с 30 ноября. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в стране достигло 62 273.

Регионы с наибольшим числом умерших пациентов с COVID-19 за сутки:

Москва — 75 (12 025 за все время),

Санкт-Петербург — 42 (8420),

Московская область — 19 (3112),

Свердловская область — 17 (1700),

Краснодарский край — 15 (1097).

За сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заражения коронавирусом, на 2% больше, чем накануне. За предыдущие сутки выявили 22 851 зараженного, впервые с 18 ноября число новых заболевших было ниже 23 тыс. Рекорд по числу новых заражений был зафиксирован 24 декабря — 29 935. С начала пандемии в стране заразились 3 425 26 человек. Вылечились 21 786 человек за сутки, 2 800 675 — за все время.

Регионы с наибольшим числом новых зараженных:

Москва — 4646 (862 214 за все время),

Санкт-Петербург — 3004 (279 039),

Московская область — 1315 (169 724)

Нижегородская область — 474 (74 913),

Воронежская область — 392 (50 497).

Количество заболевших COVID-19 в мире достигло 90 млн человек. Лидерами по числу заразившихся остаются США (22,2 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,3 млн).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 января назвала эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в России «стабилизирующейся» и отметила замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Однако, по мнению экспертов, недельное снижение подтвержденных случаев COVID-19 в России является не стабилизацией эпидемического процесса, а следствием новогодних каникул.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».