Акции Twitter падали на 8% на предторгах в США

Акции компании Twitter на предварительных торгах снижались на 8,3%. Сейчас они торгуются на 6% ниже цены закрытия — по $48,39. Падение наблюдается на новостях о блокировке Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа.

7 января Twitter заблокировал аккаунт @realDonaldTrump на 12 часов из-за нападения сторонников господина Трампа на Капитолий США. После этого аккаунты господина Трампа также заблокировали Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и другие платформы. Когда первая блокировка в Twitter была снята, президент непродолжительное дело мог делать публикации. Позже соцсеть навсегда заблокировала личный аккаунт Дональда Трампа за нарушение запрета на одобрение насилия

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».